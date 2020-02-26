ЦБ РФ отверг замечания главы МВД по сотрудничеству в борьбе с преступностью

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Взаимодействие Банка России с правоохранительными органами происходит в соответствии с законодательством и межведомственными соглашениями с МВД, Следственным комитетом и Генпрокуратурой, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ, комментируя высказывания главы МВД Владимира Колокольцева.

В ЦБ пояснили, что отдельный регламент по борьбе с сомнительными операциями в финансовой сфере позволяет направлять упреждающую информацию до отзыва лицензии у кредитной организации. "Так, по сомнительным операциям в 2017 году Банк России направил в правоохранительные органы 262 сообщения, в 2018 году - 228, в 2019 - 106. По имеющимся данным, по этим материалам было возбуждено всего 8 уголовных дел, еще 10 материалов были приобщены к другим уголовным делам", - указывает пресс-служба ЦБ.

Также регулятор отмечает, что он "оперативно информирует правоохранительные органы обо всех выявленных признаках противоправных деяний". В 2017 году в правоохранительные органы было направлено 85 заявлений о выявленных признаках противоправных деяний, в 2018 - 105, в 2019 - 129.

"Кроме того, в 2018 году Банк России активно поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления. И во всех установленных законом случаях Банк России этим правом пользовался", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Все это вместе, по мнению Банка России, говорит о том, что "основные проблемы несвоевременного реагирования на преступления в финансовой сфере и низкой эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не в плоскости межведомственного взаимодействия".

Выступая в среду на коллегии МВД с участием президента Владимира Путина, Колокольцев заявил, что ЦБ несвоевременно и в неполном виде предоставляет министерству информацию о преступлениях в банковской сфере, что препятствует их эффективному расследованию. По словам главы МВД, повышению эффективности могут способствовать изменения в законодательство и в соглашение о межведомственном взаимодействии.