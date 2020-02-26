Глава МВД упрекнул ЦБ РФ в недостаточном информировании о финансовых преступлениях

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Несвоевременное и неполное предоставление Центробанком министерству внутренних дел РФ информации о преступлениях в банковской сфере мешает их эффективному расследованию, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Усилен контроль за ситуацией в кредитно-финансовой сфере, где сохраняется высокий уровень правонарушений", - сказал Колокольцев, выступая на коллегии МВД в среду.

По его словам, стали широко распространены хищения денег у банков и их клиентов, в том числе сотрудниками самих кредитных организаций или при их участии. Министр подчеркнул, что "зачастую это приводит к отзыву лицензии и последующему банкротству учреждения, что негативно отражается на интересах вкладчиков и в целом на финансовом рынке".

"К сожалению, оперативное выявление и предотвращение подобных фактов затруднено из-за несвоевременного и неполного получения соответствующей информации из Банка России, в том числе результатов контрольно-надзорной деятельности", - подчеркнул Колокольцев.

"Рассчитываем, что повышению эффективности противодействия преступлений в банковской сфере будет способствовать внесение соответствующий изменений в законодательство и соглашение о межведомственном взаимодействии", - продолжил он.