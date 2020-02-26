Один человек пострадал при взрыве газа в девятиэтажке в Элисте

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в городе Элисте (Калмыкия) в среду вечером, спасатели эвакуируют жильцов из одного подъезда, сообщили агентству "Интерфакс" в республиканском главке МЧС.

"По предварительной информации, один человек получил травмы. В его квартире выбило стекла", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, из здания эвакуированы порядка 120 человек. Там добавили, что в результате взрыва "повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки" в трех квартирах на восьмом этаже, в окнах на четырех этажах - с шестого по девятый - выбиты стекла.

Информации о состоянии пострадавшего на данный момент нет.