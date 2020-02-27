Власти назвали стабильно тяжелым состояние пострадавшего при взрыве газа в Элисте

В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Единственный пострадавший в результате взрыва в девятиэтажке в Элисте (Калмыкия) госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии, сообщается на сайте главы республики.

Согласно сообщению, была проведена эвакуация жителей двух пострадавших подъездов жилого дома. Для них развернули палаточный лагерь с обогревателями, в школе организовано дежурство медиков и психологов, подготовлены автобусы. Жильцы более чем 50 квартир от временного размещения отказались, остановились у родственников.

Как отмечается, компетентные службы в настоящее время обследуют помещения здания. Предварительной причиной происшествия назван взрыв газа, эту версию сейчас уточняют специалисты.

"Ситуация находится на личном контроле главы республики", - отмечается в пресс-релизе.

Там также сообщили, что после взрыва в Элисте введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), создана комиссия по обследованию места взрыва. Подача газа в дом временно приостановлена.

Ранее в МЧС сообщали, что эвакуация проводилась из одного подъезда. По данным ведомства, в результате взрыва были "повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки" в трех квартирах на восьмом этаже, в окнах на четырех этажах - с шестого по девятый - выбиты стекла.