Поиск

Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером
Архивное фото
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - 24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов. Полицейских уволили после служебной проверки, и на них завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, подтвердил начальник МУ МВД "Иркутское" Олег Савин.

По словам депутата, инцидент произошел глубокой ночью 15 февраля. Молодой человек ехал в такси и заснул. Водитель не смог его разбудить, пожаловался полицейским, а те решили разбудить пассажира электрошокером. "Ударили, и он умер", - сказал Квасов.

Депутат уточнил, что эти сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, применили спецсредство без законных оснований и при этом вышли за пределы своих полномочий.

МВД Иркутск Александр Квасов Олег Савин

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 27 февраля

Под Калининградом начали сносить популярные у туристов ангары немецкого аэродрома

Что произошло за день: среда, 26 февраля

Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы

Шнуров сравнил нынешнюю Россию с потемкинскими деревнями

Шнуров сравнил нынешнюю Россию с потемкинскими деревнями
Изменение Конституции

Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

В S7 сочли ограничение сообщения с Южной Кореей нарушением конкуренции

В S7 сочли ограничение сообщения с Южной Кореей нарушением конкуренции
Изменение Конституции

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию предложили провести 22 апреля

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию предложили провести 22 апреля
Новый коронавирус в Китае

Всех заболевших пневмонией в РФ будут проверять на коронавирус

Специальный ГОСТ позволит ретро-транспорту ездить на общих правах с 1 марта

Специальный ГОСТ позволит ретро-транспорту ездить на общих правах с 1 марта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');