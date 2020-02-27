Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - 24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов. Полицейских уволили после служебной проверки, и на них завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, подтвердил начальник МУ МВД "Иркутское" Олег Савин.

По словам депутата, инцидент произошел глубокой ночью 15 февраля. Молодой человек ехал в такси и заснул. Водитель не смог его разбудить, пожаловался полицейским, а те решили разбудить пассажира электрошокером. "Ударили, и он умер", - сказал Квасов.

Депутат уточнил, что эти сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, применили спецсредство без законных оснований и при этом вышли за пределы своих полномочий.