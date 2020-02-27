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Арестованы бывшие полицейские, применившие электрошокер к заснувшему пассажиру

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Иркутске арестованы два бывших полицейских, которых уволили после того, как они применили к спавшему электрошокер, а он умер. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета.

Обоим предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением спецсредств и с причинением тяжких последствий (пункты "б, в" части 3 статьи 286 УК).

По версии следствия, ночью 15 февраля эти сотрудники патрульно-постовой службы, превысив полномочия, применили к молодому человеку спецсредство без достаточных на то оснований.

Ранее мать погибшего написала в соцсетях, что ее сын выпил, сел такси и по пути домой уснул. Таксист не смог его разбудить и позвал на помощь патрульных полицейских. Они применили к спавшему электрошокер, и тот умер.

В пресс-службе ГУ МВД Иркутской области сообщили, что "человек находился в бессознательном состоянии, полицейские попытались привести его в чувство". "Говорить о том, что действия сотрудников могли привести к гибели человека, пока преждевременно", - сказал представитель полиции.

Ранее в полиции сообщили, что в отношении патрульных прошла служебная проверка и их уволили за превышение должностных полномочий.

Иркутск МВД СКР

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