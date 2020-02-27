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В Красноярском крае разместят истребители-перехватчики с комплексом "Кинжал"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Центральный военный округ (ЦВО) до 2024 года оснастит истребители-перехватчики МиГ-31 Канского полка (Красноярский край) гиперзвуковыми комплексами "Кинжал", сообщил в четверг журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Об этом Лапин заявил после церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Центр 2020" на военной базе РФ в Таджикистане.

"Кинжал" - гиперзвуковой комплекс, которым оснащаются истребители МиГ-31. Как сообщалось, самолеты МиГ-31 с "Кинжалами" несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в декабре 2019 года рассказал, что Россия расширяет географию применения гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" и уже испытала его в Арктике.

Об этом писала газета Минобороны РФ "Красная звезда". "Одновременно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения данного комплекса", - говорил начальник Генштаба.

Комплекс "Кинжал" и МиГ-31

Созданный на базе модернизированного дальнего перехватчика МиГ-31 авиационный ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой должен обеспечить удары по целям на дальность более 2000 км без захода в зону ПВО противника. У российских военных на опытно-боевом дежурстве стоят десять истребителей-перехватчиков МиГ-31К, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Главком ВКС России Сергей Суровикин ранее заявил, что маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Суровикина, высокоскоростной самолет-носитель сможет за считанные минуты доставить ракету в район сброса.

"Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток", - сказал главком ВКС РФ.

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более двух махов (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

ЦВО Александр Лапин МиГ-31 Красноярский край Кинжал

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