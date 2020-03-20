Северный флот России испытает гиперзвуковое оружие с подлодок

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Подводные лодки Северного флота России в ближайшее время планируют приступить к испытаниям гиперзвукового оружия, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"Подводники Северного флота регулярно участвуют в испытаниях новых комплексов вооружения. В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие. Такие задачи нам уже поставлены", - сказал Моисеев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Как сообщалось, в России разработана гиперзвуковая морская ракета "Циркон", которая должна пройти испытания.

2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от планового поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

В ноябре прошлого года военные сообщали, что к испытанию нового ракетного оружия готовился один из самых современных кораблей ВМФ РФ - фрегат "Адмирал Горшков". 26 декабря 2019 года Северный флот сообщил, что "Адмирал Горшков" вернулся в Североморск, завершив один из этапов подготовки к испытанию ракетного оружия. О пусках фрегатом новых ракет военные не сообщали.

Современные российские надводные корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов крылатых ракет "Калибр", а также других ракет, в частности, гиперзвуковой ракеты "Циркон".