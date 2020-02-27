В РФ перед Великим постом выросло число желающих отказаться от мяса и ходить в церковь

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россияне по сравнению с прошлым годом настроены чаще посещать великопостные службы в церкви в течение масленичной недели, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Исследование показало, что в этом году в течение масленичной недели на великопостные службы планируют пойти 26% россиян, в 2019 году таковых было 23%.

По данным ВЦИОМ, 20% сограждан готовы в преддверии Великого поста отказываться от мяса и мясных продуктов, что больше по сравнению с прошлым годом - тогда без мяса смогли обойтись 15% респондентов.

Празднование масленичной недели, начавшейся 24 февраля, по мнению 52% россиян, связано с вековыми культурными традициями, 20% респондентов видят в этом встречу весны.

Великий пост в этом году продлится со 2 марта по 18 апреля.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 22 февраля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.