Поиск

В РФ перед Великим постом выросло число желающих отказаться от мяса и ходить в церковь

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россияне по сравнению с прошлым годом настроены чаще посещать великопостные службы в церкви в течение масленичной недели, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

В РоссииТолько четверть православных россиян заявила, что соблюдает постЧитать подробнее

Исследование показало, что в этом году в течение масленичной недели на великопостные службы планируют пойти 26% россиян, в 2019 году таковых было 23%.

По данным ВЦИОМ, 20% сограждан готовы в преддверии Великого поста отказываться от мяса и мясных продуктов, что больше по сравнению с прошлым годом - тогда без мяса смогли обойтись 15% респондентов.

Празднование масленичной недели, начавшейся 24 февраля, по мнению 52% россиян, связано с вековыми культурными традициями, 20% респондентов видят в этом встречу весны.

Великий пост в этом году продлится со 2 марта по 18 апреля.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 22 февраля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

Новости по теме

Новости

Житель Липецка убил 4-летнюю дочь, ранил жену и второго ребенка, а затем покончил с собой

Миллиарды полковника Захарченко

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение в особо крупном взяточничестве

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение в особо крупном взяточничестве
Изменение Конституции

Все поправки в Конституцию вступят в силу сразу после всенародного голосования

Все поправки в Конституцию вступят в силу сразу после всенародного голосования

Арестованы бывшие полицейские, применившие электрошокер к заснувшему пассажиру

Россия выдвинула условие для выплаты 10 млн евро за депортацию грузин по решению ЕСПЧ

Россия выдвинула условие для выплаты 10 млн евро за депортацию грузин по решению ЕСПЧ
Новый коронавирус в Китае

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею

Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

Что случилось этой ночью: четверг, 27 февраля

Под Калининградом начали сносить популярные у туристов ангары немецкого аэродрома

Что произошло за день: среда, 26 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');