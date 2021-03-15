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ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Назвать точную дату начала Великого поста в 2021 году - 15 марта - смогли 14% россиян, опрошенных ВЦИОМом, держать пост намерены 13% опрошенных, а среди православных - 17%. Опрос провели по телефону 5 марта среди 1600 взрослых респондентов.

Православными себя назвали 66% опрошенных, в 2017 году таких было 75%. Доля неверующих за эти годы выросла с 7 до 14%. Мусульман как было 6% среди респондентов, так и осталось.

Решили соблюдать пост в 2021 году 13% опрошенных, 64% твердо не намерены этого делать, 22% на дату опрос еще не определились.

Среди православных 71% опрошенных сказали, что православные посты не соблюдают. 11% православных сказали, что держат только Великий пост, еще 16% - что соблюдают некоторые посты, но не все. Женщины чаще соблюдают посты, чем мужчины (33% vs. 23%), также соблюдение постов чаще распространено среди россиян в возрасте 45+ (33-34%).

Дату начала Великого поста знают 19% опрошенных православных - и 14% по всей выборке, как уже было указано. Еще 16% россиян знают, что пост начинается после Масленицы. Слышали о Великом посте, но не помнят точные сроки 51% респондентов (45% среди православных).

Тем, кто что-то слышал о Великом посте, предложили выбрать из списка вариантов то, что они обычно делают во время поста. 59% выбрали ответ "обычно окрашиваю яйца на Пасху". 21% в этой группе перестают пить алкоголь, 19% отказываются от дурных мыслей, 18% - от мата, по 16% - отказываются от жирной и животной пищи, 11% - от курения, 10% - от развлечений, 7% - от секса.

19% сказали, что стараются подавать милостыню, 17% - посещают церковные службы, по 12% выбрали варианты "хожу на исповедь" и "причащаюсь", 11% - ежедневно молятся.

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ВЦИОМ РПЦ

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