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Минздрав поспорил со Счетной палатой по поводу медучреждений без горячей воды

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ не согласился с данными Счетной палаты, согласно которым на трети объектов оказания медицинской помощи в России отсутствуют водопровод и канализация.

Пресс-служба Минздрава РФ в четверг пояснила, что данные Счетной палаты включают в число этих объектов здания, в которых непосредственно медицинская помощь не оказывается.

Эти данные "включают информацию по всему имущественному комплексу медицинских организаций федеральной, государственной (субъекты РФ) и муниципальной систем здравоохранения - в т.ч. зданий, в которых не оказывается непосредственно медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и др".

Минздрав приводит свои данные: на 1 января 2019 года (отчет на эту дату опубликовала Счетная палата) из 20 тысяч зданий, в которых расположены подразделения медорганизаций, оказывающие амбулаторную медпомощь, водопровод имелся в 19,3 тысячах, центральное отопление в 17,5 тысячах, канализация - в 18,7 тысячах.

Из почти 11 тысяч подразделений медорганизаций, в которых оказывалась стационарная медпомощь, водопровод имелся в 10,6 тысячах, центральное отопление в 10 тысячах, канализация в 10,5 тысячах.

Из 5 тысяч подразделений медорганизаций, оказывающих амбулаторную и стационарную медпомощь, расположенных в одном здании, водопровод имелся в 4,9 тыс., центральное отопление - в 4,6 тыс., канализация - в 4,8 тыс.

Ранее Счетная палата РФ по итогам проверки пришла к выводу, что на 1 января 2019 года из 116 тыс.865 зданий, в которых оказывается медпомощь, 14 % находились в аварийном состоянии, в 30,5 % отсутствовал водопровод, в 52,1 % - горячее водоснабжение, в 41,1 % - центральное отопление, в 35 % - канализация, в 47 % не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Таким образом, в СП констатировали неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий.

Минздрав РФ Счетная палата

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