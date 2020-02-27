Кудрин заявил о проблемах с финансированием детского здравоохранения

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о недостаточном финансировании системы детского здравоохранения и нерациональном распределении средств.

"Считаю, что происходящее в системе детского здравоохранения еще раз говорит о недостаточности финансового обеспечения и необходимости рационально распределить уже имеющиеся средства на его развитие", - написал Кудрин в фейсбуке в четверг.

По его словам, "детское здравоохранение ставит перед нами недетские задачи". "С одной стороны - это нехватка и недостаточный уровень квалификации кадров. Поликлиники недостаточно укомплектованы врачами узкой специализации: детскими хирургами - на 57,6%, детскими кардиологами - на 64,9% (в расчете по основным работникам на занятых должностях). Более 7% педиатров не имеют квалификации. С другой - неотремонтированные помещения, где детям оказывается медицинская помощь", - написал Кудрин.

Так он прокомментировал отчет возглавляемого им ведомства о результатах оценки эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений, опубликованный в четверг.

Согласно отчету, на 1 января 2019 года из 116 865 зданий, в которых оказывается медпомощь, 14% находились в аварийном состоянии, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% - горячее водоснабжение, в 41,1% - центральное отопление, в 35% - канализация, в 47% не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Таким образом, в СП констатировали неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий.

Еще одной проблемой, выявленной Счетной палатой, стал недостаток квалифицированных кадров. "Не хватает врачей узкой специализации, оказывающих медицинскую помощь детям. Педиатрическая служба недостаточно укомплектована, а более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации", - отметили в ведомстве. В частности, анализ статистических данных свидетельствует о снижении в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) численности врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

В свою очередь в Минздраве, комментируя выводы контрольного ведомства относительно состояния зданий, пояснили, что данные Счетной палаты включают информацию о зданиях, в которых не оказывают медицинскую помощь, например, о гаражах, складах, компрессорных и трансформаторных подстанциях и др,

Согласно данным Минздрава, 1 января 2019 года из 20 тысяч зданий, в которых расположены подразделения медорганизаций, оказывающие амбулаторную медпомощь, водопровод имелся в 19,3 тыс., центральное отопление в 17,5 тыс., канализация - в 18,7 тысячах. Из почти 11 тыс. подразделений медорганизаций, в которых оказывалась стационарная медпомощь, водопровод имелся в 10,6 тыс., центральное отопление в 10 тыс., канализация в 10,5 тыс. Из 5 тыс. подразделений медорганизаций, оказывающих амбулаторную и стационарную медпомощь, расположенных в одном здании, водопровод имелся в 4,9 тыс., центральное отопление - в 4,6 тыс., канализация - в 4,8 тыс.