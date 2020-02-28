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Россия прекратит впускать иранцев и ограничит въезд граждан Южной Кореи

Россия прекратит впускать иранцев и ограничит въезд граждан Южной Кореи
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через госграницу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Кроме того, с 28 февраля ограничивается въезд иностранцев из Ирана через воздушные пункты пропуска. Согласно распоряжению правительства, опубликованному в пятницу на сайте кабинета министров, это делается в целях предупреждения проникновения на территорию РФ коронавируса с территории Ирана.

Также с 1 марта ограничивается въезд на территорию страны граждан Южной Кореи. Ограничение будет действовать в воздушных пунктах пропуска, кроме "Шереметьево", а также за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

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Иран Республика Корея Южная Корея

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