ВУЗ в Минске перевели на индивидуальное обучение из-за заразившегося иранского студента

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Минске Белорусский национальный технический университет (БНТУ) перевели на индивидуальное обучение, поскольку студент этого вуза заразился новым коронавирусом. Об этом объявил глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник, передает "БелТА".

Заболел гражданин Ирана. 22 февраля он прилетел в Белоруссию из Баку. Его вызвали в поликлинику на осмотр, он ни на что не жаловался, но врачей "смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле", рассказал министр.

Студента положили в инфекционную больницу, и анализы выявили у него наличие семейства коронавирусов. "Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологический штамм", - сказал Караник.

Он отметил, что власти "сразу же продемонстрировали открытость и проинформировали общественность и Всемирную организацию здравоохранения".

По словам министра, студент жил не в общежитии, а в квартире, сейчас он чувствует себя неплохо, температура у него не поднимается выше 37,4 градуса.

Минздрав не видит необходимости закрывать границы, сказал Караник и отметил, что в глобальном мире закрыть границу "в принципе невозможно",

"Наша задача - обеспечить контроль на внешнем контуре республики за всеми въезжающими" - подчеркнул глава ведомства.