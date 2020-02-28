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ВУЗ в Минске перевели на индивидуальное обучение из-за заразившегося иранского студента

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Минске Белорусский национальный технический университет (БНТУ) перевели на индивидуальное обучение, поскольку студент этого вуза заразился новым коронавирусом. Об этом объявил глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник, передает "БелТА".

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Заболел гражданин Ирана. 22 февраля он прилетел в Белоруссию из Баку. Его вызвали в поликлинику на осмотр, он ни на что не жаловался, но врачей "смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле", рассказал министр.

Студента положили в инфекционную больницу, и анализы выявили у него наличие семейства коронавирусов. "Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологический штамм", - сказал Караник.

Он отметил, что власти "сразу же продемонстрировали открытость и проинформировали общественность и Всемирную организацию здравоохранения".

По словам министра, студент жил не в общежитии, а в квартире, сейчас он чувствует себя неплохо, температура у него не поднимается выше 37,4 градуса.

Минздрав не видит необходимости закрывать границы, сказал Караник и отметил, что в глобальном мире закрыть границу "в принципе невозможно",

"Наша задача - обеспечить контроль на внешнем контуре республики за всеми въезжающими" - подчеркнул глава ведомства.

Владимир Караник Белоруссия БНТУ Иран Баку

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