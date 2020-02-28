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Повсеместного видеонаблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию не будет

В ЦИК заявили, что обеспечить видеозапись везде невозможно, но регионы с техническими возможностями обязаны будут поставить камеры

Повсеместного видеонаблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию не будет
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Повсеместное видеонаблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ невозможно, и каждый регион будет сам решать, применять его или нет, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"В проекте порядка устанавливается, что по решению избирательных комиссий субъектов РФ в помещениях для голосования могут применяться средства видеонаблюдения и трансляции изображения", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России в пятницу.

В то же время, по ее словам, ЦИК России приветствует, если видеонаблюдение будет осуществляться. "И мы сейчас обсуждаем с целым рядом регионов, если видеонаблюдение в тех регионах, которые это готовы сделать, у которых есть все возможности для этого, чтобы оно обязательно было",- сказала Памфилова.

В пятницу ЦИК России принял проект постановления о порядке проведения выборов.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета. Также президент предложил закрепить в Основном законе нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Общероссийское голосование по изменению в Основной закон было предложено провести 22 апреля. Президент это предложение поддержал.

Обязанность по организации общероссийского голосования возложена на ЦИК России.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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