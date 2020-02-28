Профильный комитет Думы поддержал возможность размещения органов власти вне Москвы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправку в Конституцию о возможности размещать федеральные органы государственной власти вне Москвы. Поправка рекомендована ко включению в президентский законопроект об изменении Конституции.

Эта поправка будет внесена в главу 3 Конституции "Федеративное устройство".

"Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников.

Президент Владимир Путин 20 января внес в Думу законопроект о поправке в Конституцию. 23 января депутаты единогласно поддержали его в первом чтении. Второе чтение первоначально намечалось на 11 февраля, но затем его несколько раз откладывали из-за сотен поступивших предложений о том, что еще можно поменять в Конституции. Теперь предполагается, что законопроект с дополнившими его поправками пройдет второе чтение 10 марта.