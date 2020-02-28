ФСБ на следующей неделе передаст дело Пола Уилана в Генпрокуратуру

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан, которого ФСБ обвиняет в шпионаже, завершил ознакомление с материалами дела, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков. Предварительное следствие по делу завершилось.

По его сведениям, на следующей неделе следствие должно передать дело в Генпрокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение. Затем дело должно поступить в суд.

Изучив материалы следствия, защита подала в ФСБ ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

"Мы считаем, недостаточной доказательную базу и считаем, что в основе обвинения лежат провокационные действия. В связи с этим мы подали следователю ходатайство о прекращении дела за отсутствием состава преступления в действиях моего подзащитного", - сказал Жеребенков.

Если следствие откажется прекращать дело против Уилана и направит материалы в Генпрокуратуру, у надзорного ведомства будет две недели на изучение дела. Таким образом, предположил защитник, в суд дело может поступить уже в конце марта.

Уилан, который ранее служил в морской пехоте США, а затем стал директором по безопасности компании BorgWarner, выпускающей автозапчасти, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. С тех пор он находится в "Лефортово". Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб.

По версии следствия, ему в Москве передали флешку с материалами, составляющими гостайну. Он вину не признает. По его словам, он думал, что ему передадут материалы о его предыдущих поездках в Россию, а изучить содержание флешки он еще не успел.