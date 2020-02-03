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Брат "шпиона" Уилана сравнил судебные слушания по его делу с "Днем сурка"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Брат обвиняемого в РФ в шпионаже гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана Дэвид считает, что в российском суде по прежнему не представлено доказательств вины Пола.

"Как в фильме "День сурка", каждое слушание (в суде - ИФ) - повторение бессмысленных процедур. По-прежнему не представлены доказательства или обоснования обвинений", - сказал Дэвид Уилан "Интерфаксу" в понедельник.

Он напомнил, что во вторник, 4 февраля, апелляционный суд в Москве рассмотрит жалобу на продление ареста Уилана, и выразил надежду, что "Пол продолжит защищаться от продолжающегося беззакония".

Кроме того, собеседник "Интерфакса" рассказал, что во время посещения Уилана в конце января новым послом США в РФ Джоном Салливаном передал ему сообщения от семьи.

"Пол просил представителей посольства передать сообщение для СМИ: "Здесь уже больше года. Нет свидетелей, нет преступления. Нет медпомощи. Все сфабриковано". К сожалению, посольский визит был прерван и Полу не позволили закончить общение с послом и представителями посольства", - добавил Дэвид Уилан.

Дело Пола Уилана

В конце декабря 2019 года Мосгорсуд продлил срок содержания Уилана под стражей до 29 марта.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание до 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих поездках в Россиию, но просмотреть ее содержимое он не успел.

Дэвид Уилан заявлял, что его брат прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл "абсурдным политическим похищением". В настоящее время следственные действия по делу Уилана завершены - вместе с адвокатами он знакомится с материалами расследования.

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что BorgWarner сократили Пола.

Пол Уилан Дэвид Уилан США

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