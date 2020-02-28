Минпромторг расширил перечень облагаемых "налогом на роскошь" машин

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Перечень подпадающих под "налог на роскошь" автомобилей стоимостью от 3 млн рублей в 2020 году пополнили пять иностранных автобрендов, сообщил Минпромторг РФ.

"В этом году перечень был дополнен автомобилями брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru. Общее количество автомобилей по категориям составило: от 3 до 5 млн руб. - 632 шт. (+54 к 2019 году), от 5 до 10 млн руб. - 484 шт. (+38 к 2019 году), от 10 до 15 млн руб. - 100 шт. (+3 к 2019 году), свыше 15 млн руб. - 82 шт. (+9 шт. к 2019 году)", - говорится в сообщении министерства.

Минпромторг составляет перечень машин средней стоимостью от 3 млн рублей на основании рекомендованных розничных цен по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которую производитель или его представитель предоставляют в министерство. Кроме того, учитывается год выпуска машины. Фактическая стоимость автомобиля, указанная в договорах купли-продажи, при определении средней стоимости машины в расчет не берется.

Для попавших в перечень машин расчет "налога на роскошь" ведется с учетом повышающего коэффициента, который варьируется в пределах от 1,1 до 3.