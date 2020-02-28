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Баталина назначена заместителем министра труда

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ольга Баталина назначена заместителем министра труда и социальной защиты РФ.

Соответствующее распоряжение подписал в пятницу премьер РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

44-летняя Ольга Баталина до этого назначения была депутатом Госдумы, входила в состав думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Родилась в Саратове. В 1997 окончила Поволжскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", квалификация – "Менеджер". Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начала в 1995 году в аппарате вице-спикера Саратовской областной думы помощником по связям с общественностью.

Ольга Баталина

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