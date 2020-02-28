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Вертолет упал под Астраханью

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет разбился под Астраханью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области.

Там отметили, что информация о падении вертолета в районе села Линейное Наримановского района поступила в пятницу в 20:13 (19:13 по московскому времени).

Собеседник агентства не уточнил тип вертолета и число находящихся в нем людей. Информации о пострадавших пока нет.

По словам информированного источника, оперативные службы уже выдвинулись к предполагаемому месту падения вертолета.

Как отметил источник, упавший вертолет является частным.

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