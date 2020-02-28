Один человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Астраханской области.

По данным собеседника агентства, на место происшествия выехала бригада скорой помощи из села Буруны. Кместу происшествия необходимо преодолеть путь примерно в 40 километров по степи, уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее в 20:13 по местному времени (19:13 по Москве) поступила информация о падении вертолета в районе села Линейное Наримановского района. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что упавший вертолет является частным.

По словам источника, на поиски упавшего вертолета в степи в районе села Линейное выдвинулись оперативные службы и следственно-оперативная группа.