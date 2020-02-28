В Калининграде арестован экс-полицейский по делу о гибели задержанного от ожогов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ленинградский районный суд Калининграда арестовал до 27 апреля бывшего старшего лейтенанта МВД по делу о гибели мужчины от ожогов в отделе полиции, удовлетворив таким образом ходатайство следствия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР в пятницу.

Подозреваемый помещен в следственный изолятор. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, добавили в пресс-службе.

В пятницу стало известно о задержании бывшего начальника смены дежурной части ОМВД России по Московскому району Калининграда по делу о гибели в отделе полиции 36-летнего мужчины. В отношении экс-полицейского было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Как полагает следствие, в ночь на 20 октября 2019 года подозреваемый, находясь на службе и зная, что в помещении, в котором содержится задержанный, повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в камеру, на протяжении примерно получаса продолжал содержать мужчину в этом помещении "в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью". От полученных ожогов мужчина скончался в больнице.