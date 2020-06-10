По делу о гибели жителя Калининграда в ОМВД от ожогов задержан второй экс-полицейский

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники СКР Калининградской области задержали второго подозреваемого по делу о гибели жителя региона в отделе полиции в октябре 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Как говорится в сообщении, следователи задержали бывшего старшего оперативного дежурного ОМВД по Московскому району Калининграда при содействии сотрудников управления собственной безопасности регионального МВД.

По версии следствия, вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции за мелкое хулиганство доставили 36-летнего калининградца.

"Начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, достоверно зная, что в помещении, в котором содержится административно-задержанный, повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в камеру, на протяжении примерно получаса продолжали содержать мужчину в указанном помещении в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью", - отмечает ведомство.

Утром 20 октября от полученных обширных ожогов мужчина скончался. Пресс-служба добавляет, что решается вопрос об избрании экс-полицейскому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как сообщалось, бывшему начальнику смены дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В конце февраля этого года сообщалось, что бывший старший лейтенант МВД был арестован по решению калининградского суда.