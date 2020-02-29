Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ульяновской области

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Десять человек, по предварительным данным, пострадали в результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным властей, после ДТП трое детей госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии

ДТП произошло 29 февраля на автомобильной дороге "Солдатская Ташла - Кузоватово": водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся в кювет. В нем находилось 26 детей и 3 тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.