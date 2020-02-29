Поиск

В результате ДТП с автобусом в Ульяновской области в больницу попали пять детей

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Пятеро детей, а также сопровождавшая их женщина, госпитализированы после ДТП с автобусом в Ульяновской области, сообщает в субботу пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее сообщалось о трех попавших в больницу детях, один из которых находился в тяжелом состоянии.

По данным пресс-службы, прокуратура Ульяновской области организовала проверку в связи с аварией с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду.

Как пояснили "Интерфаксу" в прокуратуре региона, одному из госпитализированных детей оторвало кисть руки. "Это самая тяжелая травма, у остальных травма головы, носа, порезы от осколков стекла. У сопровождающего взрослого - переломы ребер", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 06:40 в субботу на 24 км ФАД "Саранск - Ульяновск" водитель автобуса футбольного клуба "Нефтяник", перевозивший 30 пассажиров - спортсменов юношеской сборной, съехал с проезжей части дороги вправо по ходу движения и опрокинулся.

По данным пресс-службы правительства Ульяновской области, в результате ДТП пострадали десять человек - девять детей и один взрослый.

Ульяновская область

Новости по теме

Новости

Сильный порыв ветра назван предварительной причиной падения вертолета под Астраханью

Что случилось этой ночью: суббота, 29 февраля

Новый коронавирус в Китае

Россиянам рекомендовали защищаться от COVID-19 отказом от поездок за рубеж

Россиянам рекомендовали защищаться от COVID-19 отказом от поездок за рубеж

Найден разбившийся под Астраханью вертолет, пилот погиб

Один человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью

Что произошло за день: пятница, 28 февраля

Вертолет упал под Астраханью

Рынок акций завершил неделю и февраль обвалом на рекордных оборотах МосБиржи

В Кремле назвали ориентировочную дату встречи Путина и Эрдогана

В Кремле назвали ориентировочную дату встречи Путина и Эрдогана

Минпромторг расширил перечень облагаемых "налогом на роскошь" машин

Минпромторг расширил перечень облагаемых "налогом на роскошь" машин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');