В результате ДТП с автобусом в Ульяновской области в больницу попали пять детей

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Пятеро детей, а также сопровождавшая их женщина, госпитализированы после ДТП с автобусом в Ульяновской области, сообщает в субботу пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее сообщалось о трех попавших в больницу детях, один из которых находился в тяжелом состоянии.

По данным пресс-службы, прокуратура Ульяновской области организовала проверку в связи с аварией с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду.

Как пояснили "Интерфаксу" в прокуратуре региона, одному из госпитализированных детей оторвало кисть руки. "Это самая тяжелая травма, у остальных травма головы, носа, порезы от осколков стекла. У сопровождающего взрослого - переломы ребер", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 06:40 в субботу на 24 км ФАД "Саранск - Ульяновск" водитель автобуса футбольного клуба "Нефтяник", перевозивший 30 пассажиров - спортсменов юношеской сборной, съехал с проезжей части дороги вправо по ходу движения и опрокинулся.

По данным пресс-службы правительства Ульяновской области, в результате ДТП пострадали десять человек - девять детей и один взрослый.