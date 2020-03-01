Вступили в силу ограничения на въезд иностранцев из Южной Кореи в РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россия временно ограничивает въезд иностранных граждан с территории Южной Кореи в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территорию РФ.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 28 февраля на сайте кабинета министров.

Ограничение начинает действовать с 00:00 по Москве 1 марта в воздушных пунктах пропуска, кроме Шереметьево, за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

Поручение дано Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором. МИД РФ поручено уведомить Республику Корея, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

О том, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей, ранее сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.

При этом она заявила, что рейсы сохранят "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян. В четверг в Минтрансе РФ уточнили, что временный запрет на полеты не коснется как рейсов "Аэрофлота", так и Korean air.

Южная Корея - на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса.

В Южной Корее по долгосрочным визам находятся 40 тыс. россиян, ещё 26-28 тыс. россиян ежемесячно посещают республику в безвизовом режиме, вопрос об эвакуации в связи с распространением коронавируса пока не рассматривается, сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии. "Желающие российские граждане могут покинуть РК, воспользовавшись регулярными и чартерными рейсами", - говорится в ответе посольства.

Между тем с 00:00 28 февраля правительство РФ временно приостановило пропуск через госграницу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

С 28 февраля Россия также ограничила авиасообщение с Ираном, полеты продолжат только "Аэрофлот" и Mahan air. "С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan air. Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево", - сказали в Минтрансе РФ.

Решение принято "в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ", отметили в ведомстве.