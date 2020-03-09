Число зараженных коронавирусом в Южной Корее приблизилось к 7,5 тыс.

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Южной Корее за истекшие сутки выросло на 248 человек, общее число заразившихся достигло 7 382 при 51 случае летального исхода, сообщили медицинские власти страны в понедельник.

Из общего числа новых заболевших 190 приходятся на город Тэгу, 26 - на провинцию Северный Кенсан.

Всего 166 больных поправились и выписаны из больниц.

По данным южнокорейского МИДа, к настоящему моменту 106 стран и районов мира запретили въезд или ввели карантинные меры в отношении прибывающих граждан Южной Кореи. К их числу относится и Россия.