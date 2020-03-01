В Пермском крае уволили главврача скорой помощи после инцидента с пациентом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Главный врач станции скорой помощи в городе Березники (Пермский край) уволен после скандала с фельдшерами, которые волокли пациента до машины по земле.

24 февраля в соцсетях появился видеоролик, где видно, как несколько врачей скорой в Березниках волокут по земле и пытаются затащить в автомобиль мужчину, которому стало плохо. По предположениям очевидцев инцидента, мужчина был нетрезв. На вопрос прохожих, почему медики не используют носилки, один из фельдшеров сказал, что носилки нужны для больных, а не для грязных. После появления этой информации краевой Минздрав начал проверку.

Как написала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова на своей странице в соцсети в воскресенье, созданная комиссия пришла к выводу, что в данном случае были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи. Она сообщила, что по решению работодателя был уволен главврач станции скорой помощи Березников, а участники данного происшествия привлечены к дисциплинарным взысканиям.

Министр отметила, что решение об увольнении главного врача принято в связи с несколькими резонансными случаями со скорой помощью в Березниках, которые в последнее время освещались в СМИ.

По ее информации, сейчас скорой в городе руководит заместитель уволенного главврача.