Поиск

В Пермском крае уволили главврача скорой помощи после инцидента с пациентом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Главный врач станции скорой помощи в городе Березники (Пермский край) уволен после скандала с фельдшерами, которые волокли пациента до машины по земле.

24 февраля в соцсетях появился видеоролик, где видно, как несколько врачей скорой в Березниках волокут по земле и пытаются затащить в автомобиль мужчину, которому стало плохо. По предположениям очевидцев инцидента, мужчина был нетрезв. На вопрос прохожих, почему медики не используют носилки, один из фельдшеров сказал, что носилки нужны для больных, а не для грязных. После появления этой информации краевой Минздрав начал проверку.

В РоссииВ Пермском крае началась проверка из-за видео в соцсетях с врачами скоройЧитать подробнее

Как написала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова на своей странице в соцсети в воскресенье, созданная комиссия пришла к выводу, что в данном случае были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи. Она сообщила, что по решению работодателя был уволен главврач станции скорой помощи Березников, а участники данного происшествия привлечены к дисциплинарным взысканиям.

Министр отметила, что решение об увольнении главного врача принято в связи с несколькими резонансными случаями со скорой помощью в Березниках, которые в последнее время освещались в СМИ.

По ее информации, сейчас скорой в городе руководит заместитель уволенного главврача.

Пермский край

Новости

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом в Идлибе российском Су-24

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

Новый коронавирус в Китае

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

В Приморье задержали подозреваемого в показе порноролика на масленичных гуляниях

Новый коронавирус в Китае

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Вступили в силу ограничения на въезд иностранцев из Южной Кореи в РФ

Российские издания объединились в "Синдикат-100"

Что произошло за день: суббота, 29 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');