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В Пермском крае началась проверка из-за видео в соцсетях с врачами скорой

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Пермского края инициировало служебную проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлено как фельдшеры бригады скорой помощи по дороге волокут мужчину до автомобиля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

В региональном Минздраве пообещали сообщить о ее результатах. Как отметили в пресс-службе, все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ведомстве напомнили, что медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы.

"Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний - например, сахарного диабета, - заявили в пресс-службе. - Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек - это такой же пациент, как и все".

В понедельник в соцсетях появился видеоролик, где видно, как несколько фельдшеров скорой помощи волокут по земле и пытаются затащить в автомобиль мужчину, которому стало плохо. По предположениям очевидцев, он был нетрезв. На вопрос прохожих, почему медики не используют носилки, один из фельдшеров сказал, что носилки нужны для больных, а не для грязных.

Пермский край

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