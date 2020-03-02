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Мэр Томска Кляйн вручил жене награду "меценат города"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Мэр Томска Иван Кляйн вручил награды "Меценат года" и "Меценат города Томска" 18 руководителям томских компаний, среди которых супруга градоначальника и гендиректор ОАО "Томское пиво" Галина Кляйн.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Галина Кляйн стала гендиректором Томского пивоваренного завода (с 1995 года - ОАО "Томское пиво") в 2013 году - после избрания супруга мэром Томска. Тогда же Иван Кляйн передал супруге контрольный пакет акций компании в доверительное управление. Всего семье томского градоначальника принадлежит 90,85% акций предприятия: 51,02% - самому Кляйну, 9,83% - его жене; еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане.

Общий доход семьи мэра Томска в 2018 году составил 375,95 млн рублей.

Томск

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