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В Кремле заметили жесткость задержания мэра Томска

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле обратили внимание, что задержание мэра Томска Ивана Кляйна прошло жестко, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска, но мы действительно обратили внимание, что (задержание) было проведено достаточно жестко - прямо во время мероприятия (селекторного совещания), - сказал он. - Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями я не располагаю".

Кляйн был задержан утром 13 ноября. В СК сообщили, что в его отношении по материалам областного УФСБ возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. У мэра дома, на работе и в служебных помещениях компании "Томское пиво", которым он ранее руководил, прошли обыски.

По версии следствия, в 2016 году Кляйн незаконно дал указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны на земельном участке "Томского пива". В 2017 году Кляйн внес эти изменения в генплан и правила землепользования и застройки. На этом основании один предприниматель получил отказ об изменении территориальной зоны для постройки там жилых многоэтажек.

Кляйн руководит Томском городом с 2013 года, до этого он был гендиректором ОАО "Томское пиво" и депутатом областной думы.

Иван Кляйн Томск Дмитрий Песков СКР ФСБ Томское пиво

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