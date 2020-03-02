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Подростки, готовившие нападение на школу в Саратове, подвергались прессингу

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Двое подростков, подозреваемых в планировании вооруженного нападения на одну из школ в Саратове, испытывали прессинг и давление со стороны сверстников, сообщила в инстаграме уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя по итогам встречи с их родителями.

"Разговаривали о развитии подростков, об их интересах, о семье и об участии родителей в жизни детей, о школе. Семьи и дети не состояли ни на каких видах профилактического учета. Мама одного из мальчиков обращалась к школьному психологу с просьбой об оказании психологической помощи по адаптации к новому коллективу (семья только что переехала из другого города), но как таковой помощи не получила", - пишет Загородняя.

По ее словам, второй подросток жил с дедушкой, поскольку "мать из-за проблем с алкоголем участия в воспитании ребенка не принимала".

Как сообщалось, следственные органы СКР в Саратовской области возбудили в отношении двух подростков 14 и 15 лет уголовное дело по ч. 1 ст. 30 пп. "а, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), оба были задержаны.

26 февраля Волжский районный суд Саратова поддержал ходатайство следствия и арестовал подозреваемых на два месяца - до 25 апреля. Они будут находиться в СИЗО Саратова. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

"Все это (задержание - ИФ) произошло еще 24 декабря. Они пошли посмотреть обрез, обнаруженный в гаражах", - сказал журналистам у здания суда мужчина, представившийся дедушкой одного из подозреваемых. Также он заявил, что в их доме "оружия никогда не было".

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили "Интерфаксу", что двое подростков задержаны при подготовке нападения на образовательное учреждение в Саратове. "ФСБ пресечена подготовка вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова. Организаторами являются два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, подростки были задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении, помимо огнестрельного оружия, подростки планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете.

Саратовская область

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