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Подростка, готовившего нападение на школу в Саратове, освободили из-под стражи

Подростка, готовившего нападение на школу в Саратове, освободили из-под стражи
Во время задержания сотрудниками ФСБ РФ подростков, планировавших совершить нападение на школу
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд в пятницу изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в планировании вооруженного нападения на школу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

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"Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов подозреваемого, изменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий по 20 апреля включительно и освободил из-под стражи. В частности, подростку запрещено общение с лицами, проходящими по делу, сотовая связь и интернет", - сказал собеседник агентства.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Двое подростков 14 и 15 лет были задержаны и арестованы 26 февраля за подготовку нападения на образовательное учреждение в Саратове. Против них возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным ФСБ, подростки были задержаны в заброшенном бомбоубежище, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении они также планировали использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете.

Саратов

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