Обвиняемый в растрате миллиарда при строительстве Приморского океанариума приговорен к 12 годам

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке во вторник приговорил экс-руководителя ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского по делу о растрате более 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума к 12 годам лишения свободы.

"Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 млн рублей", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель Фрунзенского районного суда Владивостока, в котором рассматривалось дело.

Как сообщалось, Фрунзенский суд Владивостока летом 2016 года начал рассматривать уголовное дело о растрате более одного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума. Поплавский обвинялся по ч. 4 ст. 160 (растрата) и ч. 3 ст. 204 (коммерческий подкуп) УК РФ.

По версии следствия, Поплавский при пособничестве гендиректора ООО "НПО "Мостовик" Олега Шишова и гендиректора ЗАО "Косандра" Александра Косяченко растратил более 1 млрд рублей, выделенных на строительство научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" во Владивостоке.

Кроме того, как считает следствие, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству НОК "Приморский океанариум", их оплату и дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.

Свою вину Поплавский не признавал.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил экс-главу НПО "Мостовик" Шишова за пособничество при растрате миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей.

В связи со смертью обвиняемого Косяченко уголовное дело в отношении него, ранее выделенное в отдельное производство, прекращено по нереабилитирующим основаниям.