Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:55

Обвиняемый в растрате миллиарда при строительстве Приморского океанариума приговорен к 12 годам

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке во вторник приговорил экс-руководителя ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского по делу о растрате более 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума к 12 годам лишения свободы.

"Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 млн рублей", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель Фрунзенского районного суда Владивостока, в котором рассматривалось дело.

Как сообщалось, Фрунзенский суд Владивостока летом 2016 года начал рассматривать уголовное дело о растрате более одного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума. Поплавский обвинялся по ч. 4 ст. 160 (растрата) и ч. 3 ст. 204 (коммерческий подкуп) УК РФ.

По версии следствия, Поплавский при пособничестве гендиректора ООО "НПО "Мостовик" Олега Шишова и гендиректора ЗАО "Косандра" Александра Косяченко растратил более 1 млрд рублей, выделенных на строительство научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" во Владивостоке.

Кроме того, как считает следствие, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству НОК "Приморский океанариум", их оплату и дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.

Свою вину Поплавский не признавал.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил экс-главу НПО "Мостовик" Шишова за пособничество при растрате миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей.

В связи со смертью обвиняемого Косяченко уголовное дело в отношении него, ранее выделенное в отдельное производство, прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Приморье

Новости

У родственников заболевшего коронавирусом москвича не оказалось симптомов COVID-19

Матвиенко возмутилась числом ГРС "Газпрома", "запертых" для новых потребителей

Матвиенко возмутилась числом ГРС "Газпрома", "запертых" для новых потребителей

Госпитализированный с коронавирусом москвич еще не получил подтверждения диагноза

Что произошло за день: понедельник, 2 марта

Изменение Конституции

Путин предложил зафиксировать в Конституции правопреемственность России от СССР

Путин предложил зафиксировать в Конституции правопреемственность России от СССР

Бывший замминистра обороны СССР скончался после аварии

Новый коронавирус в Китае

Источник узнал о совете депутатам не ездить в страны, где свирепствует коронавирус

МВД предложило ограничить продажу спиртного в поездах дальнего следования

МВД предложило ограничить продажу спиртного в поездах дальнего следования

Кандидат в президенты Абхазии введен в медикаментозную кому

Кандидат в президенты Абхазии введен в медикаментозную кому

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');