Осужденному за растрату строителю Приморского океанариума смягчили приговор

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд на 3,5 года сократил срок лишения свободы экс-руководителю ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрею Поплавскому, в феврале приговоренному к 12 годам лишения свободы и штрафу в 400 млн рублей по делу о растрате более 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении суда.

Поплавский освобожден от наказания по двум из четырех преступлений, за которые он был осужден, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

"По совокупности двух других преступлений Поплавскому окончательно назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 360 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также суд по процессуальным основаниям отменил арест на имущество иного лица, не являющегося обвиняемым по этому уголовному делу и не несущим материальную ответственность за действия осужденного. Приговор вступил в законную силу.

Апелляционные жалобы в краевой суд подавали гособвинение и защита осужденного.

Как сообщалось, уголовное дело о растрате более 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума рассматривалось во Фрунзенском районном суде Владивостока. Поплавский был признан виновным по части 4 статьи 160 (растрата) и части 3 статьи 204 (коммерческий подкуп) УК РФ.

По версии следствия, преступление было совершено при пособничестве гендиректора ООО "НПО "Мостовик" Олега Шишова и гендиректора ЗАО "Косандра" Александра Косяченко. Они передали Поплавскому 145 млн рублей за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству НОК "Приморский океанариум", их оплату и дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.

Свою вину Поплавский не признавал.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил Шишова к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей.

В связи со смертью обвиняемого Косяченко уголовное дело в отношении него, ранее выделенное в отдельное производство, прекращено по нереабилитирующим основаниям.