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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:17

Каждый десятый россиянин решил соблюдать великий пост

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Каждый десятый (10%) россиянин заявил о намерении соблюдать великий пост, наступивший после Масленичной недели. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Две трети (69%) респондентов не будут придерживаться ограничений, каждый пятый (20%) еще не принял окончательного решения.

По данным ВЦИОМ, 14% россиян дали точный ответ по дате начала Великого православного поста (2 марта), 10% участников опроса сказали, что пост начинается после Масленицы. Согласно опросу, 54% россиян что-то слышали о Великом посте, но не помнят, в какие сроки он соблюдается. Среди считающих себя православными эта доля составляет 49%.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 21 февраля 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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