РПЦ призвала ограничить присутствие в соцсетях во время поста

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Русской православной церкви (РПЦ) предложил любителям социальных сетей меньше тратить времени на них в период Великого поста.

"Социальные сети - это пространство, пожирающее время. И пост дает нам в данном случае мощную внешнюю подпорку, чтобы попытаться с этим пожирателем времени побороться", - заявил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда во вторник на пресс-конференции в Москве.

В свою очередь, руководитель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов посоветовал время, освободившееся от сидения в соцсетях, потратить на общение с близкими.

Великий пост в этом году начался 2 марта и продлится семь недель - до Пасхи, которую православные верующие отметят 19 апреля. По данным ВЦИОМ, соблюдать пост намерен каждый десятый россиянин.