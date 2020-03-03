Правительство предложило выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве России в чрезвычайной ситуации и для борьбы с эпидемиями производить и экспортировать в страны - члены ВТО лекарства без согласия обладателей патентов. Поправки опубликованы в базе палаты.

Законопроект N912458-7 содержит поправки в статью Гражданского кодекса о патентном праве.

Сейчас Россия может использовать изобретения или полезные модели без согласия патентообладателя в интересах обороны или безопасности страны.

Законопроект дополняет ее положением о праве России принять решение о производстве на своей территории лекарственного средства для его последующего экспорта без согласия патентообладателя, который затем получит соразмерную компенсацию.

Данное право может быть использовано на условиях, предусмотренных международным договором, говорится в поправках.

В пояснительной записке говорится, что речь идет о статье 31 bis соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, заключенного в Марракеше 15 апреля 1994 года. По этой статье члены ВТО с недостаточными мощностями по производству лекарственных средств могут обратиться к другому члену ВТО в случае чрезвычайной ситуации за помощью в обеспечении государства необходимым количеством лекарственных препаратов.

"Используя статью 31 bis соглашения, РФ может организовать производство лекарственных препаратов для поставки в иностранные государства по доступной цене в целях борьбы с эпидемиями", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительных материалах к документу подчеркивается, что без разрешения патентообладателя может быть произведено только то количество лекарственных средств, которое необходимо для удовлетворения потребностей импортирующей страны. Лекарства должны содержать специальное обозначение или маркировку для их идентификации поставщиками и для предотвращения реэкспорта.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.