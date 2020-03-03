Правительству разрешат ограничивать цены на лекарства в период эпидемий

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Депутаты-единороссы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект о праве правительства ограничивать максимальные цены на лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобных коронавирусу. Он опубликован в базе палаты.

По словам председателя фракции единороссов Сергея Неверова, поправки были разработаны после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Законопроект №913136-7 даст кабмину возможность ограничивать цены на лекарства, не включенные в список жизненно необходимых, на срок не больше 90 календарных дней, уточнил он. Действующее законодательство разрешает ему регулировать только цены лекарств из перечня.

"Но когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя", - подчеркнул Неверов.

Правительство может устанавливать ограничение по ценам, если их рост превысит 30%, следует из поправок.

Еще один из соавторов поправок, замглавы фракции единороссов Андрей Исаев напомнил недавнюю ситуацию "с резким необоснованным скачком цен на медицинские маски в начале года. Тогда президент поручил "предпринять меры, которые впредь не допустили бы такой ситуации".

"Разработанный совместно с правительством законопроект - фактически исполнение поручения президента и чрезвычайный акт в условиях борьбы с распространением коронавируса", - подчеркнул он.