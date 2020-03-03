Школьница умерла на занятии по плаванию в гимназии Чебоксар

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку после смерти школьницы на уроке по плаванию в одном из учебных заведений Чебоксар (Чувашия) во вторник.

Республиканское СУ СКР сообщает, что во время занятий 13-летней девочке, находившейся в бассейне, стало плохо.

"Это заметил преподаватель, который вытащил ее из воды. Однако, несмотря на все меры, принятые сотрудниками скорой медицинской помощи, девочка скончалась", - говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будет установлено, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься в бассейне. Кроме этого, будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения и медработников.

В пресс-службе администрации Чебоксар уточнили, что трагедия произошла в гимназии №1. По словам собеседницы "Интерфакса", погибла ученица 7-го класса.