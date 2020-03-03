Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:03

Школьница умерла на занятии по плаванию в гимназии Чебоксар

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку после смерти школьницы на уроке по плаванию в одном из учебных заведений Чебоксар (Чувашия) во вторник.

Республиканское СУ СКР сообщает, что во время занятий 13-летней девочке, находившейся в бассейне, стало плохо.

"Это заметил преподаватель, который вытащил ее из воды. Однако, несмотря на все меры, принятые сотрудниками скорой медицинской помощи, девочка скончалась", - говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будет установлено, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься в бассейне. Кроме этого, будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения и медработников.

В пресс-службе администрации Чебоксар уточнили, что трагедия произошла в гимназии №1. По словам собеседницы "Интерфакса", погибла ученица 7-го класса.

Чувашия Чебоксары СКР

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Правительство предложило выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС

В Крыму обмелели водохранилища

В Крыму обмелели водохранилища

Бывший глава "Компании Усть-Луга" Израйлит переведен под домашний арест

Экс-глава Минобрнауки Котюков вернулся в Минфин на пост замминистра

Изменение Конституции

В Конституцию предложили поправку о "федеральных территориях" с особой структурой власти

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей

Boeing рейса Москва-Цюрих благополучно вернулся в "Шереметьево"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');