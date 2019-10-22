Девочка умерла на тренировке в бассейне в Перми

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства гибели 11-летней пермячки в плавательном бассейне, сообщается на сайте СК России во вторник.

По данным следствия, 11-летняя участница группы синхронного плавания погибла во время тренировки в бассейне "Олимпия". Причину смерти ребенка устанавливают судмедэксперты.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).