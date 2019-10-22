Поиск

Девочка умерла на тренировке в бассейне в Перми

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства гибели 11-летней пермячки в плавательном бассейне, сообщается на сайте СК России во вторник.

По данным следствия, 11-летняя участница группы синхронного плавания погибла во время тренировки в бассейне "Олимпия". Причину смерти ребенка устанавливают судмедэксперты.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Пермь

Новости
Вторжение Турции в Сирию

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Что произошло за день: вторник, 22 октября

Вторжение Турции в Сирию

В Сочи озвучены анонсированные Путиным судьбоносные решения по Сирии

В Сочи озвучены анонсированные Путиным судьбоносные решения по Сирии

Женщину из команды российского ледокола "Тор" эвакуировали с травмами

РАН призвала Минобрнауки пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых

РАН призвала Минобрнауки пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых

Пять жителей ростовского хутора погибли в перестрелке из-за участков для выпаса скота

Пять жителей ростовского хутора погибли в перестрелке из-за участков для выпаса скота

Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

"Норникель" пока не нашел подтверждений выхода газа на руднике, где произошло ЧП

Школьник из Новокуйбышевска умер, проглотив воздушный шарик

Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля"

Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');