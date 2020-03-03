Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:03

Под Севастополем разрушили могилу неизвестного солдата

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Могила неизвестного солдата в районе севастопольского поселка Сахарная Головка разрушена. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во вторник.

"Новость, от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили могилу неизвестного солдата в поселке Сахарная Головка. К сожалению, узнал об этом из СМИ, а не от тех, кто должен следить за территорией", - написал Развожаев на своей странице в инстаграме.

Он сообщил, что отправил в поселок представителей трех департаментов, и пообещал все восстановить к 9 мая.

Фотографии разгромленной могилы опубликовали в соцсетях местные жители. Они полагают, что вандалы решили заработать на сдаче металла: срезана оградка. Возможно, они хотели забрать и металлическую основу надгробия, но он оказался ржавым, поэтому его бросили.

Крым Севастополь

Новости
Новый коронавирус в Китае

Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Правительство предложило выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС

В Крыму обмелели водохранилища

В Крыму обмелели водохранилища

Бывший глава "Компании Усть-Луга" Израйлит переведен под домашний арест

Экс-глава Минобрнауки Котюков вернулся в Минфин на пост замминистра

Изменение Конституции

В Конституцию предложили поправку о "федеральных территориях" с особой структурой власти

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей

Boeing рейса Москва-Цюрих благополучно вернулся в "Шереметьево"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');