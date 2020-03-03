Под Севастополем разрушили могилу неизвестного солдата

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Могила неизвестного солдата в районе севастопольского поселка Сахарная Головка разрушена. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во вторник.

"Новость, от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили могилу неизвестного солдата в поселке Сахарная Головка. К сожалению, узнал об этом из СМИ, а не от тех, кто должен следить за территорией", - написал Развожаев на своей странице в инстаграме.

Он сообщил, что отправил в поселок представителей трех департаментов, и пообещал все восстановить к 9 мая.

Фотографии разгромленной могилы опубликовали в соцсетях местные жители. Они полагают, что вандалы решили заработать на сдаче металла: срезана оградка. Возможно, они хотели забрать и металлическую основу надгробия, но он оказался ржавым, поэтому его бросили.