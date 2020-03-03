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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Судно из Ирана встало на карантин в Астрахани

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Моряк с судна, прибывшего из Ирана, госпитализирован в астраханскую областную инфекционную больницу с признаками ОРВИ, сообщил во вторник агентству "Интерфакс" представитель Минздрава региона Алексей Васильев.

"Сегодня в Астраханской области прибыло судно из Ирана. На борту находится экипаж из 13 человек. При проверке были выявлены признаки заболевания ОРВИ у одного из моряков. Судно в порт не швартовалось, моряк был эвакуирован на лодке и госпитализирован для обследования на инфекционные заболевания в обсервацию", - сказал Васильев.

Он уточнил, что судно находится на карантине, у членов экипажа взяты экспресс-тесты на определение коронавируса.

Собеседник агентства заявил, что принимаются стандартные меры безопасности, чтобы не допустить проникновения каких-либо вирусных заболеваний на территорию России.

Иран Астрахань

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