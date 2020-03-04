У моряков с судна из Ирана, вставшего на карантин в Астрахани, не нашли коронавируса

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Экспресс-тесты на наличие коронавируса у команды из 13 моряков судна, прибывшего из Ирана в Астрахань, отрицательные, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель Минздрава региона Алексей Васильев.

"У моряка, которого госпитализировали в инфекционную больницу с признаками ОРВИ вчера, а также у еще 12 моряков анализы на коронавирус отрицательные", - сказал Васильев.

Во вторник, 3 марта, в Астраханскую область прибыло судно из Ирана. При проверке 13 моряков с судна были выявлены признаки заболевания ОРВИ у одного из них. Судно в порт не швартовалось, моряк был эвакуирован на лодке и госпитализирован для обследования на инфекционные заболевания в обсервацию.

Судно поместили на карантин, у членов экипажа были взяты экспресс-тесты на определение коронавируса.

Иран в настоящее время является одной из стран с наиболее серьезной ситуацией по заболеваемости пневмонией, вызываемой COVID-19. По данным министерства здравоохранения страны, за последние сутки там заболели коронавирусом 586 человек, 15 человек скончались. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 2922 человека, 92 человека умерли.