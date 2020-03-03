Несущая стена жилого дома в Самаре обрушилась после взрыва газового котла

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Газовый котел взорвался в многоквартирном доме в Самаре, в результате обрушилась несущая стена, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Взрыв котла произошел в жилом двухэтажном многоквартирном доме на улице Арцибашевская.

Сначала источник сообщил о пятерых пострадавших, включая троих детей. По его словам, еще двое взрослых могли оставаться под завалами.

Позднее стало известно, что из-под обломков достали мужчину и женщину. Оба живы. Таким образом, число пострадавших достигло семи человек, сказал источник. Больше людей под завалами нет.

Рассматриваются различные версии инцидента. Среди основных - неисправность газового оборудования и нарушение техники его безопасной эксплуатации, отметил источник.