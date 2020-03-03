Власти Самары заявили, что стена жилого дома рухнула не из-за взрыва газа

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Обрушение стены аварийного расселенного дома на соседний жилой дом стало причиной госпитализации семерых человек, включая 3 детей. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии Самары.

"Обрушилась стена ветхого дома №26 на улице Арцыбушевской на крышу соседнего частного жилого дома. Газового взрыва не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали семеро человек, включая троих детей. "Дети в удовлетворительном состоянии. Сейчас с ними работают медики", - сообщили в мэрии.

Врио начальника МЧС по Самарской области Владислав Садовский сказал, что госпитализирована одна женщина, еще четверо детей и женщина были эвакуированы. "Женщина извлечена, но не пострадала, она находится в шоковом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Мэр Самары Елена Лапушкина, в свою очередь, уточнила, что в результате обрушения стены жилого дома госпитализирована женщина и двое детей. "В настоящее время двое самых маленьких детей, 2019 года рождения, по настоянию медиков госпитализированы до завтра под наблюдение специалистов, их осмотрит нейрохирург", - сказала мэр.

Также, по ее словам, одна женщина госпитализирована. Еще двое детей старшего возраста и одна женщина находятся у родственников.

Глава города пояснила, что дом на который обрушилась стена, находился в частной собственности.

"Хозяин дома в настоящее время находится за пределами Самары. В доме, стена которого отделилась, в момент происшествия было два человека. Им предоставлено жилье в районе "Волгарь". Они просто ожидали переезда", - пояснила Лапушкина.

По ее словам, планируется решить вопрос о признании обрушившегося дома аварийным.

Аварийный дом, стена которого обрушилась, был построен в 1917 году. На момент аварии в ветхом доме никого не было, все пострадавшие находились в доме по соседству.