Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск - Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
По ее словам, решение о возвращении в аэропорт Толмачево принял командир воздушного судна. В 07:42 самолет благополучно приземлился. На борту находилось 96 пассажиров и шесть членов экипажа.
В 09:21 пассажиров отправили в Москву резервным бортом.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.