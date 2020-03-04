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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:14

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск - Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

По ее словам, решение о возвращении в аэропорт Толмачево принял командир воздушного судна. В 07:42 самолет благополучно приземлился. На борту находилось 96 пассажиров и шесть членов экипажа.

В 09:21 пассажиров отправили в Москву резервным бортом.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Новосибирск Москва S7

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