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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

У вернувшегося в Новосибирск самолета S7 не сработал сигнал об убранном шасси

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Возвращение самолета Boeing 737-800 авиакомпании S7, следовавшего из Новосибирска в Москву, было связано с отсутствием сигнала об убранном шасси, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Борт вернулся в аэропорт Толмачево в 07:42 по местному времени (03:42 по Москве). Согласно сообщению, неисправность не угрожала безопасности полета. Пострадавших нет.

По данным СКР, на борту воздушного судна находились 94 пассажира, из них двое детей и девять членов экипажа.

Как сообщалось, самолет авиакомпании S7 вылетел из Новосибирска в 06:40 по местному времени (02:40 по Москве). После того, как сработал один из датчиков технической неисправности, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Толмачево. В 09:21 пассажиров отправили в Москву резервным бортом.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

СКР Новосибирск S7

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