В Челябинске за организацию убийства бизнесмена осуждены его жена и сын

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд назначил реальные сроки жене и сыну бизнесмена, за организацию его убийства в 2018 году, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Непосредственный исполнитель - сокурсник сына убитого - признал вину и в ноябре 2019 года получил десять лет строгого режима.

Следствие и суд установили, что сын предпринимателя задумал его убить из неприязненных отношений и семейных конфликтов. Замысел у него возник в марте 2018 года. Он купил пистолет и патроны и договорился с однокурсником, чтобы тот стал исполнителем преступления. Жена бизнесмена поддержала его замысел. Еще одним фигурантом дела стал водитель, который подвез исполнителя к месту покушения.

Суд установил, что в сентябре 2018 года заказчик и его мать сообщили студенту, что бизнесмен будет рядом с Митрофановским кладбищем. Студент подъехал туда на машине и сделал три выстрела в предпринимателя. Тот умер в больнице от ран.

К кладбищу предпринимателя подвезла жена, установил суд.

В суде сын убитого признал, что организовал преступление. Мать и водитель студента вину отрицали и говорили, что не были в курсе планов подельника.

Сын предпринимателя осужден на 15,5 года колонии строгого режима, мать - к девяти годам общего режима, водитель исполнителя - к 10,5 годам строгого режима за пособничество и незаконное ношение оружия.